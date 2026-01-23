Konut Kredisi Düzenlemesiyle Yeni Dönem Başlıyor

Bankalarda konut kredisi faiz oranları düşüş göstermeye devam ediyor fakat, bankalar tarafından uygulanan kredi kısıtlamaları konut satın alımını zorlaştırıyor. Bu konu, Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Yapılan açıklamaya göre, komite ilk kez konut alacak kişilere yönelik bir çalışma hazırlamayı amaçlıyor. Elde edilen bilgilere göre, bankaların sağladığı kredilerin risk ağırlığı, ilk evini alacaklar için hafifletilecek. Böylece daha yüksek miktarda konut kredisi verilmesi mümkün hale getirilecek.

İKİNCİ EL KONUTLAR DA UNUTULMAMALI

Konu hakkında bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İlk kez konut alacak kişiler için BDDK tarafından konut kredilerine yönelik bazı yasal sınırlamalar mevcut. İkinci evine sahip olanlar için bu sınırlamalar daha da artıyor. Kredi kullananların alabilecekleri meblağlarda daralmalar meydana gelirken, evin değeri üzerinden de sınırlamalar getiriliyor. Bu çerçevede, ilk kez ev sahibi olacaklar için getirilen sınırlamalar gerçekten zorlayıcı maddeler içeriyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HANEHALKI GELİRLERİ ARTIRILMALI

Verilen örneğe göre, evin değeri 4 milyon TL olduğunda, birey bu değere dayanarak kredi çekmek istediğinde, genellikle ikinci el piyasalarda enerji sınıfının C olduğu görülüyor. Bu durumda, kişi en fazla yüzde 50 oranında kredi kullanabiliyor. Yani 4 milyon TL değerinde bir konuttan 2 milyon TL’den fazla kredi almak mümkün olmuyor. Piyasa koşullarında bu limitlerin artırılması gerekliliği öne çıkıyor. Bir birey kredi almak istediğinde, kredi limitleri de oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut hanehalkı gelirinin en fazla yüzde 60’ına kadar kredi verilebildiği belirtiliyor. Hanehalkı gelirlerinde yaşanacak artışlar ise önemli bir avantaj sağlayabilir.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Birey kendi başına kredi alamasa bile, krediye ortak dahil edilmesi veya eşiyle birlikte kredi çekmesi gibi alternatifler oluşturulabilir ve eşinin gelirinin varlığında kredi skorunun farklı değerlendirilmesi sağlanabilir. Piyasalarda bu tür alternatiflerin geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Konut kredisi faiz oranlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise kritik bir öneme sahip. Faiz oranlarının önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yüzde 2.39 seviyelerine kadar inebileceği ifade ediliyor.