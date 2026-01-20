Konut Satışları Türkiye’de Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ve 2025 yılının geneline ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Verilere göreo, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 oranında artış göstererek 1 milyon 688 bin 910 olarak belirlendi. Böylelikle 2013 yılına kadar uzanan süreçteki konut satışlarında bir rekor kaydedildi. Konut satış sayısının en fazla olduğu şehirler sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir iken, en az konut satışının gerçekleştiği iller ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak kaydedildi.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

2025 yılının aralık ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artış göstererek 254 bin 777 oldu. İpotekli satışlarda ise, Türkiye genelinde aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 29 bin 149 konut satışı gerçekleşti. 2025 yılı içindeki ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı Aralık ayında yüzde 11,4, 2025 yılında ise yüzde 14,0 olarak kayıtlara geçti. Aralık ayında 7 bin 666; 2025 yılında ise 57 bin 639 ipotekli konut, ilk el olarak satıldı.

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artış göstererek 96 bin 690 oldu. 2025 yılı içindeki ilk el konut satışları ise bir önceki yıla oranla yüzde 11,6 artışla 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içerisinde Aralık ayında ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,0, 2025 yılında ise yüzde 32,0 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ise Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 16,2 oranında artarak 158 bin 87 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

2025 yılında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 azalış göstererek 21 bin 534 olarak gerçekleşti. 2025 yılı toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 1,3 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan konut satışlarının en fazla olduğu iller ise sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin olarak gözlemlendi. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 2 bin 541 olarak gerçekleşti. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,0 oldu.

RUSYA FEDERASYONU İLK SIRADA

2025 yılında ülke uyruklarına göre en yüksek konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına gerçekleştirildi ve bu sayı 3 bin 649 olarak kaydedildi. İran vatandaşları için yapılan konut satışları 1 bin 878, Ukrayna vatandaşları için ise 1 bin 541 olarak belirlendi. Aralık ayında ise sırasıyla Rusya Federasyonu vatandaşlarına 504, İran vatandaşlarına 232 ve Ukrayna vatandaşlarına 193 konut satışı yapıldığı belirtildi.