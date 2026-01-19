Konut Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Olacak

Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemine geçiş yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni konut ve arsa satışlarına entegre etmeyi planlıyor. Bu yenilikle birlikte dolandırıcılık ve kayıt dışı işlemlerin azaltılması amaçlanıyor.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN ZORUNLULUK GETİRİLECEK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te gerçekleştirilen güncellemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemeler; nakit, havale veya EFT şeklinde yapılsa bile Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılacak. Böylece satış bedeli, tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde aktarılmış olacak.

KAYIT DIŞILIK VE RİSKLER AZALACAK

Mevcut sistemde taraflar arasında doğrudan yapılan ödemeler, dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık gibi riskler taşımaktadır. Yeni sistemle birlikte yüksek miktarda nakit taşınma zorunluluğu ortadan kalkacak ve para transferleri daha güvenli bir ortamda gerçekleşecek.

SİSTEM HEM TOPLUMA HEM SEKTÖRE FAYDA SAĞLAYACAK

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yeni uygulamanın olumlu etkilerini vurgulayarak, “Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak” şeklinde konuştu.

PAYAZ, TAPU DEVRİYLE EŞ ZAMANLI OLARAK AKTARILACAK

Taylan’ın verdiği bilgilere dayanan yeni sistemde, belirlenen bankalarda açılacak hesaplara satış bedeli bloke edilecek. e-Devlet üzerinden alınan referans numarası ile tapu işlemleri başlatılacak. Tapu devri tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcıya aktarılacak. Olumsuz bir senaryo meydana gelirse, ödenen bedel güvenli bir şekilde korunmuş olacak.