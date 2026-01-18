Konut Sektöründe Yükseliş Dönemi Başlıyor

konut-sektorunde-yukselis-donemi-basliyor

KONUT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Konut sektöründe 2025 yılının temmuz ayıyla birlikte başlayan iyileşme sürecinin yılın ikinci yarısında belirginleştiği ve özellikle son altı ayda ciddi bir satış artışı yaşandığı ifade ediliyor. 2025’in ortalarında görülen hareketliliğin, 2026’nın başında da sürdüğü belirtilirken, uzmanların konut piyasasında “dibi geride bırakan” yeni bir yükseliş döneminin başladığını vurguladığı aktarılıyor.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ TALEPLERİ ARTTIRDI

Konut kredisi faiz oranlarındaki beklenen düşüşün yılın son çeyreğinde gerçekleştiği kaydediliyor. Bankaların uyguladığı ortalama konut kredisi faizlerinin 28 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, bazı bankalarda aylık faizin yüzde 2,49’a kadar düştüğü bilgisi veriliyor. Merkez Bankası verileri, kasım, aralık ve ocak aylarında konut fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun üzerine çıktığını ve böylece konutta yaklaşık iki yıl süren “reel kayıp” döneminin sona erdiğini ortaya koyuyor.

KONUT SATIN ALMA DÖNEMİ

Sektör temsilcileri, faizlerin azalmasının talebi artırdığını, ancak yüksek maliyetler ve arzın yeterince artmamasının fiyatları yukarı iteceğini aktarıyor. “Şu an konut almanın tam zamanı. Önümüzdeki aylarda aynı evi aynı fiyata bulmak zor olacak” ifadeleriyle sektördeki beklentilerini dile getiriyorlar.

YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA KONUT ÖNE ÇIKIYOR

Başka bir sektör temsilcisi, orta ve uzun vadede konut yatırımının 2026 yılında daha da öne çıkacağını belirterek, yatırımcıların konut alımına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Aralık 2025'teki protestoların ardındaki sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret etti ve "Fitnede Trump aktif rol aldı" dedi.
Gündem

Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'nın oyuncuları Ederson ve Lookman için birlikte bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Gündem

Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray'ın 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili, İtalya'daki büyük kulüplerle temasların başladığına dair son dakika bilgileri ortaya çıktı.
Gündem

Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta dünya 11 numarası Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybetti, karar setini 6-4 kazandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.