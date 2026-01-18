Konut Sektöründe Yükseliş Dönemi Başlıyor

KONUT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Konut sektöründe 2025 yılının temmuz ayıyla birlikte başlayan iyileşme sürecinin yılın ikinci yarısında belirginleştiği ve özellikle son altı ayda ciddi bir satış artışı yaşandığı ifade ediliyor. 2025’in ortalarında görülen hareketliliğin, 2026’nın başında da sürdüğü belirtilirken, uzmanların konut piyasasında “dibi geride bırakan” yeni bir yükseliş döneminin başladığını vurguladığı aktarılıyor.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ TALEPLERİ ARTTIRDI

Konut kredisi faiz oranlarındaki beklenen düşüşün yılın son çeyreğinde gerçekleştiği kaydediliyor. Bankaların uyguladığı ortalama konut kredisi faizlerinin 28 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, bazı bankalarda aylık faizin yüzde 2,49’a kadar düştüğü bilgisi veriliyor. Merkez Bankası verileri, kasım, aralık ve ocak aylarında konut fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun üzerine çıktığını ve böylece konutta yaklaşık iki yıl süren “reel kayıp” döneminin sona erdiğini ortaya koyuyor.

KONUT SATIN ALMA DÖNEMİ

Sektör temsilcileri, faizlerin azalmasının talebi artırdığını, ancak yüksek maliyetler ve arzın yeterince artmamasının fiyatları yukarı iteceğini aktarıyor. “Şu an konut almanın tam zamanı. Önümüzdeki aylarda aynı evi aynı fiyata bulmak zor olacak” ifadeleriyle sektördeki beklentilerini dile getiriyorlar.

YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA KONUT ÖNE ÇIKIYOR

Başka bir sektör temsilcisi, orta ve uzun vadede konut yatırımının 2026 yılında daha da öne çıkacağını belirterek, yatırımcıların konut alımına yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.