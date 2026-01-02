Konya’da Kaçak Klinik Operasyonu Gerçekleştirildi

Edinilen bilgilere göre, Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesinde izinsiz sağlık hizmeti verildiği bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bir evin kliniğe dönüştürüldüğü belirlendi.

OPERASYON DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyon sırasında yer alan aramalar sonucunda, 3 bin 551 adet enjektör, bin 970 adet gümrük kaçağı ilaç, 402 adet serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Ayrıca evde profesyonel sağlık kuruluşlarına ait cihazların bulunması da dikkat çekti.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK ADIMLAR

Yapılan aramalarda 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına el konuldu. Ele geçirilen malzemeler güvence altına alınırken, halk sağlığını tehdit eden bu kaçak klinik faaliyetleri durduruldu. Operasyon sonucunda, izinsiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Yetkililer ise bu tür yasadışı ve sağlıksız hizmet sağlayıcılarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.