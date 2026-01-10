Konya Ovası’nda Obruk Sayısı 700’e Ulaştı

Konya Ovası’nın Karapınar bölgesinde meydana gelen obrukların sayısı 700’ü geçmiştir. Kent merkezinin yaklaşık 30 kilometre uzağında oluşan yeni bir obruk, 30 metre çapında ve 15 metre derinliğindedir. Konya Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arif Delikan, obrukların oluşumunun iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu belirterek, “Burada yağışların azalması, yüzey sularının tamamen yok olması ve yer altı sularının hızlı şekilde çekilmesinden kaynaklanan bir durum var” ifadelerini kullandı. Yıllar içinde sadece Karapınar’da görülen obruklar, geçtiğimiz zaman diliminde Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin’de de ortaya çıkmaya başladı.

YENİ OBRUK OLUŞUMU

Son olarak Konya kentinin 30 kilometre mesafesinde yer alan Çaltı Mahallesi’nde yeni bir obruk oluştu. Belediye ekipleri, obruğun etrafına uyarı tabelaları yerleştirerek güvenlik önlemi aldı. Doç. Dr. Delikan, iklim değişikliğinin sürdüğü sürece obruk oluşumlarının devam edeceğini ifade ederek, “Karapınar bölgesinde daha önceden var olan boşluklar, yer altı sularının çekilmesiyle suyla dolu olduğunda boşaltılmıştı. Bu boşluklar yüzeye yaklaşınca, çökme riski artmaktadır. İklim bu şekilde devam ederse, başka yerlerde de çökme olayı yaşanacak” şeklinde konuştu.

SİSMİK HAREKETLERİN ETKİSİ

İklim değişikliği dışında, havza kenarındaki sismik hareketlerin de yer altındaki boşlukların çökmesine etki ettiğini belirten Doç. Dr. Delikan, “Konya bölgesindeki kapalı havza, fay hattı kontrolünde bir yapıya sahip. Bu alanlarda deprem de gerçekleşiyor. Sismik aktiviteler, obrukların çökmesine veya boşlukların genişlemesine yol açabiliyor. Konya Havzası’ndaki örtü biriminin kalın olması, havzanın merkezine değil de havzanın kenarlarında daha fazla obruk oluşumuna neden oluyor” dedi. Ayrıca, bölgedeki bir dere içinde bulunan obruğun, yüzeydeki suyun alttaki boşluklara transfer olabilmesi sebebiyle oluştuğunu belirten Delikan, “Yüzeydeki su, gevşek sedimentleri altındaki boşluklarla birleştirirken, örtü kısmının çökmesi durumunda obruklar meydana geliyor.” şeklinde konuştu.