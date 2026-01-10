Konya Ovası’nda Obruk Sayısı 700’e Ulaştı

Yeni bir obruk daha oluştu

Konya Ovası’nın özellikle Karapınar bölgesinde 700’den fazla obruğun bulunmasına, bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen obruğun çapı 30 metre, derinliği ise 15 metre olarak kaydedildi. Konya Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arif Delikan, obrukların iklim değişikliği ile çok bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Burada yağışların azalması, bölgedeki yüzey sularının tamamının yok olması ve yer altı sularının hızlı bir şekilde çekilmesi söz konusu” dedi.

700’ü buldu

Kentte daha önce yalnızca Karapınar ilçesinde gözlemlenen obrukların, son yıllarda Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerine de yayıldığı ve sayılarının gün geçtikçe arttığı belirtiliyor. En son oluşan obruk, Konya’nın Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Obruğun çevresi, belediye ekipleri tarafından uyarı tabelaları ve tel örgülerle kapatıldı.

İklim değişikliği devam ediyor

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, iklim değişikliğinin sürmesi halinde obrukların oluşumlarının devam edeceğini belirtti. Delikan, “Karapınar bölgesinde, daha önceden oluşan boşluklar vardı. Ancak suyun çekilmesiyle dolu olan boşluklar boşalıyor. Bu boşalmalar, üzerindeki örtü tabakasının desteklenmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu boşluklar yüzeye yaklaşarak çökme riski oluşturuyor” diye konuştu.

Sismik hareketler de etkili

İklim değişikliğine ek olarak, havza çevresindeki sismik hareketlerin de yeraltında olan boşlukların çökmesine sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Delikan, “Konya bölgesindeki kapalı havza zaten fay hatları ile kontrol edilen bir bölge. Bu alanlarda depremler yaşanıyor ve sismik aktiviteler obrukların oluşumuna zemin hazırlıyor. Titreşimler, çökmeye meyilli obrukların çökmesine veya boşluğu genişletmesine yol açabiliyor. Bu yüzden Konya Havzası’ndaki örtü biriminin kalın olmasından ötürü havza kenarlarında, merkezine nazaran daha fazla obruk oluşumu bekliyoruz” dedi. Delikan ayrıca, söz konusu obruğun bir dere içinde meydana geldiğini ve derenin altındaki akışın, yüzeydeki suyun gevşek zeminle birlikte alttaki boşluklara transfer olmasını sağladığını ekleyerek, “Bu şekilde genç sediman içinde büyük boşluklar oluşabiliyor. Örtünün çökmeye başladığında ise obruklar ortaya çıkıyor” şeklinde açıklamada bulundu.