Konyaaltı Sahilinde Balık Tutarken Ceset Bulundu

Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık avlayan iki şahıs, oltalarına bir cisim takıldığını fark etti. Yapılan incelemenin ardından oltadaki cismin bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Olay sonrası soruşturma süreci başlatıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sahil kenarında balık tutan iki kişinin oltasına takılan cesetle ilgili olarak olay yerine intikal eden ekipler, ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Bulunan ceset, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.