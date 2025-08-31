Konyada Yangın: 6 BÜYÜKBAŞ Telef Oldu

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi’ndeki açık besi ahırında, Erkan Doğu’ya ait tesislerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm ahırı sarması, bölgede paniğe yol açtı. Alevlere müdahalede bulunan Erkan Doğu, kendi çabalarıyla yangını kontrol altına alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma ile yangını söndürdü.

YANGINDA KAYIPLAR BÜYÜK OLDU

Yangın sonucunda 6 büyükbaş hayvan telef olurken, depolanan yaklaşık 10 ton saman da tamamen zarar gördü. Ahır sahibi olan Erkan Doğu, yaşadığı kayıpları gözyaşları içinde izledi. Yangının nedenini belirlemek üzere yetkililer inceleme başlattı.