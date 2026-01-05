Konyaspor Berkan Kutlu ile Anlaşma Sağladı

SÜPER LİG EKİBİ KONYASPOR, BERKAN KUTLU İLE ANLAŞTI

Süper Lig’in başarılı takımlarından Konyaspor, Berkan Kutlu ile birlikte 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreninin Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleştirildiği ve etkinlikte Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın bulunduğu ifade edildi.

TARİHÇESİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbol kariyerine İsviçre’de Monthey altyapısında başlayan Berkan, Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray gibi çeşitli takımların formasını giydi. 27 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 8 kez A Milli Takım ile de sahada yer aldı.

18 NUMARAYI SEÇTİ

Konyaspor ile sözleşme imzalayan Berkan Kutlu’nun, takımdaki 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Konyaspor’un resmi açıklamasında, “Berkan Kutlu’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.