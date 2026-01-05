Konyaspor Berkan Kutlu ile Sözleşme İmzaladı

KONYASPOR, BERKAN KUTLU İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig takımlarından Konyaspor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Antalyalı bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

BERKAN KUTLU’NUN GEÇMİŞİ

Futbol kariyerine İsviçre’nin Monthey alt yapısında başlayan ve daha sonra Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Berkan, A Milli Takım’da 8 kez mücadele etti. Konyaspor’da 27 yaşındaki futbolcu, 18 numaralı formayı giyecek.

HOŞGELDİN BERKAN

Konyaspor’un resmi açıklamasında, “Berkan Kutlu’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.