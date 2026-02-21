Köpek Tartışmasında Savcıyım Dedi Gerçekler Farklı Çıktı

Toplu taşıma aracında bir köpek yüzünden çıkan tartışma dikkatleri üzerine çekti. Köpekten rahatsız olan ve hayvanın ağızlığı olmaması nedeniyle itiraz eden yolculara, tartışmaya karışan kişi kendisini savcı olarak tanıttı. “Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum.” diyen kadın yolcuya, şüpheli “İnebilirsin hayatım.” şeklinde yanıt verdi. Yaşanan sözlü münakaşanın ardından, yolculardan biri “Polis çağırın” talebinde bulundu. Şüpheli ise bu talebe “Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye’de barın bakalım.” şeklinde karşılık verdi. Ayrıca, şüphelinin “Seni öldürürüm yobaz.” gibi tehdit ve hakaret içeren sözler sarf ettiği gözlemlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayımlanan videoya ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheli gözaltına alındı. “Tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla hakkında re’sen işlem yapılan şüpheliyi yetkililer gözaltına aldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Savcılık, şüphelinin kimliğinin Y.S. olarak tespit edildiğini açıkladı. Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan kayıt silindiği belirtilen şahsın, şu an Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu duyuruldu. Ayrıca, şüphelinin daha önceden “İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama” gibi suçlardan sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, “Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.” ifadelerini kullandı.

