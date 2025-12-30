Köprü Geçiş Ücretleri Yeniden Artış Gösterdi

kopru-gecis-ucretleri-yeniden-artis-gosterdi

Yeni yılın ilk gününde İstanbul ve Türkiye genelindeki köprü kullanıcıları, cüzdanlarında hissedilir bir değişiklikle karşılaşacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte otomobil geçiş ücretlerinde kayda değer artışlar gerçekleşti. Bu düzenleme, hem günlük yolculukları hem de uzun mesafe seyahatlerin maliyetini artırmış oluyor.

İSTANBUL’DAKİ EMNİYET KÖPRÜLERİNDE YENİ TARİFE

İstanbul’un en hareketli üç köprüsünde, otomobiller için belirlenen tek yön geçiş ücretleri güncellenmiş bulunuyor. Uzun mesafe seyahatlerin maliyeti, yapılan bu zamlarla birlikte önemli oranlarda artmış durumda.

UZUN MESAFE SEYAHATLERİNDE KİRAZ ÜCRETİ ARTIYOR

Ancak dikkat çeken en büyük artış, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde yaşanıyor. Bu köprüler için otomobiller geçiş başına belirlenmiş olan ücretler, sürücülerin cebini yakacak nitelikte. Çanakkale’ye gidip dönüş yapan bir araç sahibi, toplamda 1.990 TL ödemek zorunda kalacak. Bu durum, son dönemde artan akaryakıt, ÖTV ve sigorta maliyetleriyle birleşince, otomobil ile uzun mesafe seyahatin toplam maliyetini ciddi şekilde artırıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

Sacha Boey Krizinde Olayların Perde Arkası Açıklandı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.