Köprü Geçiş Ücretleri Yeniden Artış Gösterdi

Yeni yılın ilk gününde İstanbul ve Türkiye genelindeki köprü kullanıcıları, cüzdanlarında hissedilir bir değişiklikle karşılaşacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte otomobil geçiş ücretlerinde kayda değer artışlar gerçekleşti. Bu düzenleme, hem günlük yolculukları hem de uzun mesafe seyahatlerin maliyetini artırmış oluyor.

İSTANBUL’DAKİ EMNİYET KÖPRÜLERİNDE YENİ TARİFE

İstanbul’un en hareketli üç köprüsünde, otomobiller için belirlenen tek yön geçiş ücretleri güncellenmiş bulunuyor. Uzun mesafe seyahatlerin maliyeti, yapılan bu zamlarla birlikte önemli oranlarda artmış durumda.

UZUN MESAFE SEYAHATLERİNDE KİRAZ ÜCRETİ ARTIYOR

Ancak dikkat çeken en büyük artış, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde yaşanıyor. Bu köprüler için otomobiller geçiş başına belirlenmiş olan ücretler, sürücülerin cebini yakacak nitelikte. Çanakkale’ye gidip dönüş yapan bir araç sahibi, toplamda 1.990 TL ödemek zorunda kalacak. Bu durum, son dönemde artan akaryakıt, ÖTV ve sigorta maliyetleriyle birleşince, otomobil ile uzun mesafe seyahatin toplam maliyetini ciddi şekilde artırıyor.