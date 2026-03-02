Körfez Geriliminde Dijital Altyapı Hedef Alındı

Amazon, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veri merkezlerinde meydana gelen “bazı nesnelerin” çarpması sonucu kıvılcım ve yangın çıktığını, bunun elektrik kesintilerine neden olduğunu açıkladı. Bu gelişme, Körfez bölgesinde artan askeri gerilimlerin dijital altyapılara da yansıdığı yönünde yorumlara yol açtı.

AWS TESİSLERİNDE ENERJİ VE BAĞLANTI SORUNU

Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services (AWS), AWS Health Dashboard aracılığıyla Bahreyn ve BAE’deki veri merkezlerinde enerji ve bağlantı sorunları yaşandığını bildirdi. Şirketin resmi durum sayfasında, BAE’deki iki “erişilebilirlik alanında” elektrik kesintisinin meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, “bazı nesnelerin” tesise çarpması sonucu kıvılcım ve yangın çıktığı ve ardından elektriğin kesildiği belirtildi. Olayın İran saldırılarıyla bağlantılı olup olmadığına dair herhangi bir resmi değerlendirme yapılmadı.

TARİHTE İLK KEZ SAVAŞTA VERİ MERKEZİ VURULDU

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden görüş belirten analist Shanaka Anslem Perera, bu olayın, devlet düzeyindeki askeri bir çatışma sırasında veri merkezinin fiziksel olarak zarar görmesi açısından tarihi bir nitelik taşıdığını ifade etti. Perera, “Bu, tarihte ilk kez dev bir bulut servis sağlayıcısı veri merkezinin savaş sırasında fiziksel olarak vurulmasıdır.” şeklinde konuştu. Siber güvenlik uzmanı Lukasz Olejnik ise veri merkezine isabet eden “nesneler” ifadesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı ve olayın İran’ın aynı gece Körfez ülkelerine yönelik düzenlendiği füze ve İHA saldırılarıyla çeliştiğine dikkat çekti.

DİJİTAL ALTYAPILAR SAVAŞIN YENİ CEPHESİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan, İran’ın Amazon Web Services altyapısını hedef almasının, savaşın yalnızca askeri unsurlarla değil, dijital sistemler üzerinden de yürütüldüğünü gösterdiğini belirtti. Eraslan, veri merkezleri ve bulut sistemlerinin enerji tesisleri kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve “Dijital çağda veri ve altyapı kontrolü, savaşın görünmeyen fakat en kritik cephelerinden biridir.” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, küresel ölçekli hizmet veren bulut altyapılarında yaşanabilecek kesintilerin yalnızca yerel değil, finans, enerji ve kamu hizmetleri dahil birçok sektörü etkileyebileceğinin altını çiziyor.