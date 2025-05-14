Körfez Zirvesi İçin Kritik Toplantılar!

ZİRVEYİ KAPNASA ABD BAŞKANI TRUMP, RIYAD’A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılmak amacıyla Riyad’a hareket ediyor. Zirve, bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliği konularının tartışılacağı bir platform olacak.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, bu zirvenin yapıcı iş birliğinde yeni bir dönüm noktası oluşturacağını ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini belirtiyor. Zirve çerçevesinde, ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve güvenlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DİPLOMATİK DİYALOG VE KATILIM

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Washington’un bölgede yaşanan krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi için iş birliği yapmaya devam edeceğini dile getiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderlerini zirveye davet etti. Ayrıca Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da bu zirveye katılması bekleniyor.