Korkunç Olay Güvenlik Kamerasında Gerçekleşti

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Burdur’da 42 yaşındaki Hüseyin Mete, husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı ve bu görüntüler halkı tedirgin etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısı Ramazan Uçar, sosyal medya platformunda “Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser” ifadelerinin bulunduğu bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, yaşanan olaya dair düşündürücü bir boyut kazandırdı.