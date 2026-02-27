Korsan Taksi Cezaları 100 Bin Liraya Yükseldi

Taksicilerin büyük bir zafer olarak nitelendirdiği korsan taksilere yönelik trafik cezalarının artırılmasına dair yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başladı. Artık korsan taksi sürücülerine verilecek cezalar, 100 bin lira para, 60 gün araç trafikten men ve 30 gün ehliyete el koyma ile belirlenmiş durumda.

ERKEN ÖDEMEDE CEZALAR DÜŞÜYOR

Yapılan düzenlemeye göre, cezanın erken ödenmesi durumunda 100 bin liralık ceza 75 bin liraya indiriliyor.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 5-6 BİN LİRA SEVİYELERİNDE

Korsan taksicilerin günlük kazançları, yakıt giderleri çıkarıldıktan sonra ortalama 5-6 bin lira seviyelerine ulaşıyor. Uzun çalışma saatlerinde bu rakam 8-9 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak, ne kadar uzun çalışılırsa yakalanma riski de o kadar artış gösteriyor.

KORSAN TAKSİ CEZALARINI UYGULAMALAR ÖDÜYOR

Korsan taksicilik yapanların cezalarının, “paylaşımlı yolculuk” uygulamaları tarafından ödendiği tespit edildi. Bu uygulamalara katılan korsan taksiciler, kesilen ceza makbuzlarını ilgili şirkete ileterek cezalarının ödenmesini temin ediyor ve 60 günlük sürenin ardından tekrar korsan taksiciliğine devam ediyor. Yasa dışı olan bu faaliyetlerin sürmesi durumunda verilen cezalar da artış gösteriyor.

NASIL YAKALANIYORLAR?

Polis kontrol noktalarında sürücülerle yolcular, ayrı ayrı sorgulanıyor. Yolcu hakkında adı, soyadı, annesinin ve babasının adı gibi çeşitli bilgiler talep ediliyor. Ayrıca, suç ortaklığına karışmamaları için yolculara çeşitli uyarılarda bulunularak korsan taksi tespiti gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, tanımadığınız kimseyi aracınıza almamanız ve birlikte seyahat ettiğiniz kişilerle arkadaşlık bağınızın olması gerektiği önemle vurgulanıyor. Arkadaşınızın tanımadığınız bir arkadaşını aracınıza almak da ceza kesilmesine neden olabiliyor.

OTOSTOP ÇEKENLERİ ALANLAR DA SUÇLU İLAN EDİLİYOR

Otostop yaparak aracınıza aldığınız kişiler nedeniyle de ceza uygulanabiliyor. Bu nedenle, otostop yöntemiyle seyahat edenleri aracınıza almanız önerilmiyor.