Korsan Taksi Cezası 100 Bin Liraya Çıktı

Taksicilerin korsan taksilere karşı zafer olarak gördüğü trafik cezalarının artırılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, korsan taksi faaliyeti gerçekleştiren sürücülere 100 bin lira ceza, 60 gün araç trafikten men ve 30 gün ehliyete el koyma cezası uygulanacak.

ERKEN ÖDEME İLE CEZALAR DÜŞÜYOR

Erken ödeme yapılması halinde, 100 bin liralık ceza 75 bin liraya geriliyor. Korsan taksilerin günlük kazançları, yakıt gibi masraflar çıkarıldıktan sonra 5-6 bin lira arasında değişiyor. Uzun çalışma saatlerinde ise bu gelir 8-9 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak, ne kadar fazla çalışılırsa, yakalanma ihtimali de o kadar artıyor.

KORSAN TAKSİ CEZALARINI UYGULAMALAR ÜSTLENİYOR

Korsan taksicilik yapanların uyguladıkları yöntemlerden biri, cezalarını “paylaşımlı yolculuk” uygulamalarına ödetmek. Bu uygulamalara dahil olan korsan taksiciler, alınan ceza makbuzlarını ilgili şirketlere ileterek bu cezaların ödenmesini sağlıyor ve süreç sonunda tekrar korsan taksiciliğe dönebilme yolunu buluyor. Yasa dışı faaliyetlerin devam etmesi durumunda, cezaların da katlanarak artmasına neden olabiliyor.

YAKALANMA YÖNTEMLERİ

Polis uygulama noktalarında sürücü ve yolcular ayrı ayrı sorgulanıyor. Yolculardan, adları, soyadları, annelerinin ve babalarının isimleri gibi bilgiler isteniyor. Bu süreçte, suça ortak olunmaması adına çeşitli uyarılar yapılıyor ve korsan taksi tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Dolayısıyla, tanımadığınız kişileri aracınıza almamanız büyük önem taşıyor. Seyahat ettiğiniz kişilerin arasında arkadaşlık bağının bulunmasına dikkat edin ve tanımadığınız birinin arkadaşını desteklemek için aracınıza almayın; aksi takdirde, ceza alma riski söz konusu olabiliyor.

OTOSTOP ÇEKENLER DE TEHLİKE ARZ EDİYOR

Otostop çeken kişileri aracınıza almanız durumunda da ceza uygulanabileceğinin altı çiziliyor. Bu nedenle, otostop ile seyahat edenleri aracınıza almaktan kaçınmanız öneriliyor.