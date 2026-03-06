Kosova Meclisi Feshedildi Yeni Seçimler Yolda

kosova-meclisi-feshedildi-yeni-secimler-yolda

Kosova’da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, meclisin feshedilmesine yönelik kararnameyi imzalayarak ülkeyi yeni seçim sürecine yönlendirdi. 120 sandalyeden oluşan Kosova Meclisi’nde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için en az 80 milletvekilinin oturumda bulunması gerekmekteydi; ancak yeterli katılım sağlayamadığı için oylama bir sonraki tarihe ertelendi ve yeni seçim gerçekleştirilemedi.

OSMANİ: “BU TALİHSİZLİK ÖNLENEBİLİRDİ”

Osmani, düzenlediği basın toplantısında, halkın temsilcilerinin aldığı karar doğrultusunda ülkenin yeni seçim sürecine girdiğini belirtti. Mevcut durumun Kosova’nın menfaatleri gözetilmeden gelişmesini “büyük bir talihsizlik” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, anayasal yetkilerini kullanarak meclisi feshetme kararını aldığını ifade etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Osmani, yeni cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, mevcut sistemin yeniden gözden geçirilmesi için bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğinin Kosova’nın siyasi istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

