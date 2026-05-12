Kozan Barajı Yağışlarla Canlandı: Su Seviyesi Yüzde 84’e Ulaştı

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl kuraklık sonucunda adeta susuz kalan Kozan Barajı, bu yıl yağışların artmasıyla birlikte eski seviyelerine ulaştı. Su seviyesinin yüzde 7’ye kadar düştüğü baraj, kısa sürede dolarak bölge halkına büyük bir rahatlama sağladı.

YAĞIŞLAR DOLULUK ORANINI ARTIRIYOR

Yağışların etkisiyle barajın doluluk oranı yüzde 84’e çıktı. Bu gelişme, hem tarımsal üretim yapan hem de hayvancılık ile uğraşan bölge halkı için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi.

KURAKLIĞIN YERİNİ YEŞİL ALANLAR ALDI

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle büyük su kaybı yaşayan baraj çevresi, bu yıl yaşanan yağışlarla yeşil bir görüntü kazandı. Bir dönem çatlamış ve kurumuş olan topraklar, bugün verimli meralara dönüştü.

Kuraklığın etkilerini ağır şekilde hisseden üreticiler, bu yılki yağışlarla bölgede yeniden üretim umutları yeşerdi.

OT HAZİNESİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bölgede hayvancılıkla ilgilenen Güleç ailesi, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl gelen yağışlar nedeniyle büyük bir sevinç duydu. Üreticilerden Mehmet Güleç, durumu şu şekilde ifade ediyor:

“Geçen yıl burada hiç ot yoktu, her yer kuruydu. Hayvanları beslemek çok zordu. Bu sene ise bol bol ot var. Yağışlar çok iyi geldi. Bu kadar dolacağını açıkçası beklemiyordum. Allah verdi, çok şükür.”

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Barajın dolmasıyla birlikte tarımsal sulama imkanları da güçleniyor. Üreticiler, su seviyesinin artmasıyla bu yıl bahçelerinde ve tarlalarında su sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtiyor.

Kurak geçen sezonun ardından gelen bu iyileşme, çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşan aileleri mutlu etti.

BARAJ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞUYOR

Kozan Barajı, yüzde 84 doluluk oranıyla birlikte yeniden bölgenin en önemli su kaynaklarından biri oldu. Geçen yıl neredeyse tamamen kuruyan baraj, bu yılki yağışlarla eski ihtişamını geri kazandı.

Bölge sakinleri, su seviyesindeki artışın sadece tarım ve hayvancılık açısından değil, ekolojik denge açısından da önemli bir kazanım olduğunu ifade ediyor.

