Kredi Borçlarında Yapılandırma Uygulaması Başlıyor

Kredi kartı ve bireysel kredi borcu yasal takibe giren kişi sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Yapılandırmaya tabi tutulması beklenen kredi kartı ve bireysel kredi miktarı ise 288 milyar lira olarak öngörülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı karar doğrultusunda, kredi borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıdı. Üç ay içerisinde yapılacak başvurular neticesinde, borçlar 48 ay vadeye yayılacak şekilde yeniden şekillendirilebilecek. BDDK, uygulamadan faydalanacak kişi sayısı hakkında bilgiler sunmuş durumda.

LİMİTLERİN YÜZDE 79’U KULLANILMIYOR

2025 yılsonu itibarıyla sektörde, toplamda yaklaşık 13 trilyon 300 milyar TL tutarında bireysel kredi kartı limiti bulunduğu belirtildi. Açıklamalara göre, bu limitin sadece yüzde 21’i yani 2 trilyon 800 milyar lirası kullanılıyor; toplam limitin yüzde 79’u ise kullanılmıyor. BDDK’nın yayınladığı verilere göre, 2025 yılı itibarıyla 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı mevcut. Bu kart sahiplerinin 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75’i 400 bin TL altındaki kredi kartı limitine sahip.

BDDK mevcut durumu şu şekilde aktardı: “750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerindeki limitlere sahip kullanıcıların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.” Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla toplam kredi kartı sayısının 142 milyon 133 bin 933 olması ön görülüyor.

YASAL TAKİPTEKİ KİŞİ SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu, 1 milyon 625 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemedi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” verilerine göre, 2025’de bir öncekine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 14 artış göstererek 2 milyon 114 bin kişiye ulaştı.

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR KATLANDI

Risk Merkezi’nin verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıla kıyasla yüzde yüzün üzerinde bir artış göstererek 288 milyar 800 milyon TL seviyesine ulaştı. Borç yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, 2025 yılı Aralık ayında bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe uğrayan kişi sayısı 178 bin 131; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 156 bin 716 olarak belirlendi.