Kredi Kartı Borcunu 90 Gün Ödeyemezsiniz

KREDİ KARTI BORCU VE ÖDEME SORUNLARI

Türkiye’de kredi kartı kullanımı giderek artarken, bununla birlikte borçların ödenmemesi sorunu da büyüyor. Özellikle yükselen faiz oranları ve artan günlük harcamalar, vatandaşların kredi kartı borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına neden oluyor. Peki, kredi kartı borcu 3 ay boyunca ödenmezse ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor?

BORÇTA İLK AY GECİKME SÜREÇLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca insan kredi kartı kullanıyor ve düzenli ödeme yapamayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İlk ay içerisinde borcunu ödeyemeyenlere banka tarafından hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiliyor.

İKİNCİ AY GECİKME VE GECİKME FAİZİ

İkinci ayda, gecikme faizi işlemeye başlıyor. Eğer borç hâlâ ödenmezse, idari takip olasılığı ortaya çıkıyor. Bu süreçte, borçlunun durumunun ciddiyeti artmakta.

ÜÇÜNCÜ AYDA YASAL TAKİP SÜRECİ

Üçüncü ayda, borçlu hâlâ ödeme yapmazsa, yasal takip süreci başlıyor. Bu aşamada banka avukatları devreye girerek borçluya icra takibi açabiliyor. Bu durum, hem kredi notunu olumsuz etkiliyor hem de kişiyi kara listeye alıyor. Böylece banka işlemleri zorlaşıyor ve kredi veya kredi kartı başvuruları büyük ölçüde reddediliyor.

BORÇ TEMİNATİ VE İLETİŞİM ÖNERİLERİ

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, yalnızca icra takibiyle değil, uzun vadede finansal hayatı zorlaştıracak başka sonuçları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, borcunu ödeyemeyen kişilerin bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme veya yapılandırma talep etmelerini öneriyor. Sonuç olarak, kredi kartı borcunu ertelemek kısa vadede bir çözüm gibi görünse de uzun vadede hem finansal durumu hem de kredi sicilini olumsuz etkiliyor.