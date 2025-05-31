Gündem

Kredi Kartı Kullananlara Duyuru Var

kredi-karti-kullananlara-duyuru-var

BDDK’NIN YENİ ADIMLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde yapılan düzenlemenin ardından kredi kartı işlemlerine yeni bir yaklaşım getirmeye hazırlanıyor. Özellikle nakit avans limitleri ve taksitli işlemlerdeki vade süresi ile ilgili yapılacak değişiklikler gündemde.

NAKİT AVANS SINIRLARININ DEĞİŞİMİ

2024 yılı Şubat ayında alınan kararla, nakit avans üst limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş ve taksit süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak bankacılık sektörü, artan enflasyon ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bu kısıtlamaların esnetilmesini istemişti. Gelen talepleri değerlendiren ekonomi yönetimi, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitini 50 bin TL’ye çıkarmaya hazırlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir Grevde Üçüncü Günümüzde

İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu 23 bin belediye işçisinin grevi 3. gününe girdi; temizlikteki aksaklıklar kentin çeşitli yerlerinde çöplerin birikmesine yol açtı.
Gündem

Van’da feci kaza, 4 ölü

Van'ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.