Kredi Kartı Kullananlara Duyuru Var

BDDK’NIN YENİ ADIMLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde yapılan düzenlemenin ardından kredi kartı işlemlerine yeni bir yaklaşım getirmeye hazırlanıyor. Özellikle nakit avans limitleri ve taksitli işlemlerdeki vade süresi ile ilgili yapılacak değişiklikler gündemde.

NAKİT AVANS SINIRLARININ DEĞİŞİMİ

2024 yılı Şubat ayında alınan kararla, nakit avans üst limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş ve taksit süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak bankacılık sektörü, artan enflasyon ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bu kısıtlamaların esnetilmesini istemişti. Gelen talepleri değerlendiren ekonomi yönetimi, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitini 50 bin TL’ye çıkarmaya hazırlanıyor.