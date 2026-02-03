Kredi Kartı Limitleri İçin Son Tarih 15 Şubat

BDDK, ocak ayı sonunda almış olduğu kararlarıyla bankalara yeni kredi kartı limitlerinin belirlenmesi için 15 Şubat’a kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde gerçekleştirilecek limit azaltma işlemlerinde, bir bireye ait olan tüm kartların toplam limitleri dikkate alınacak. Alınan karara göre limit belirlemede, 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları esas alınacak.

BÜTÜN KREDİ KARTLARININ TOPLAMINA DİKKAT!

İlk limit azaltma aşamasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kredi kartları göz önünde bulundurulmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan bir kart sahibinin limitinde herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ancak, bu limitin geçerli olabilmesi için kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limitinin 400 bin lira veya altında olması gerekecek. BDDK’nın kararında, “Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira” ifadesi yer almakta, bu da bir kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının limitlerinin toplamının limit azaltma çalışmalarında esas alınacağını ortaya koyuyor. Eğer bir kişi, iki veya üç farklı bankadan toplamda 600 bin lira kredi kartı limitine sahipse, bu durumda 400 bin lira sınırını aşmış sayılacak ve istisna maddesinden faydalanamayacak.

400 BİN LİRA LİMİT İSTİSNASI UYGULAMASI

BDDK’nın kararında, 400 bin lira ve altındaki kart limitleri için belirli istisnalar bulunmakta. Bankaların 15 Şubat’a kadar gerçekleştireceği limit azaltma işlemleri sonrasında, bir bireyin kredi kartı limitleri yeniden belirlenecek. Eğer bu limit, tüm bankalardan alınan kredi kartlarının toplamı 400 bin lira veya altında kalıyorsa, 15 Şubat sonrasında müşteri 400 bin lira kadar limit artırımı talep edebilecek; bu talepler için gelir durumu yeniden göz önünde bulundurulmayacak. Örneğin, bir kart sahibi 15 Şubat sonrası toplam limitini 300 bin liraya düşürürse, limit artırımı talebinde bulunabilir ve bu durumda gelir durumuna bakılmayacak.

400 BİN LİRA ÜSTÜ LİMİTLERDE ETKİLER SÜRÜYOR

400 bin lira üstündeki tüm kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltma işlemleri uygulanabilecek. Örneğin, 450 bin lira limiti olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca 200 bin lira harcama yapmışsa, kartının kullanılabilir limiti 250 bin lira olarak kalacak ve bu miktarın yarısı kadar bir indirim yapılacak. Yani 450 bin lira olan limit, 2026 yılı için 125 bin lira azaltılarak 325 bin lira olacak. Bu kart sahibi, limitini 400 bin liraya yükseltmek için başvuruda bulunabilir ve bankası tarafından 400 bin lira limiti tanımlanabilir.

YENİ KART BAŞVURULARI İÇİN SERT KURALLAR!

BDDK, 2026 yılında yeni kredi kartları için net kurallar getirecek. İlk yıl, yeni kredi kartı başvurularında limitin yalnızca maaşın iki katı kadar belirlenmesi gerektiği belirtildi. İkinci yıl ise bu limit en fazla gelirin dört katı olabilecektir.

Bankalar, kredi kartı limitleri belirlenirken müşterinin net aylık gelirini göz önünde bulundurmak zorundalar. Daha önce kart sahibi olan müşterilere özel limitler belirlemek için bankalara yetki tanınmış, ancak bu yetkide kısıtlama getirilmemiştir. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılına kadar gözden geçirilmesini ve gelirle uyumlu hale getirilmesini istemektedir. Bankalar, müşteri gelir durumları, kredi notları ve mevcut borç bilgileri doğrultusunda kredi kartı limitlerini düzenli olarak gözden geçirecektir.