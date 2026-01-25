Kredi Kartı Ve KMH Limitleri Yeniden Düzenleniyor

Finansal İstikrar Komitesi, bankacılık sektöründeki durumu değerlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel durumu incelemeye alındı. Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçlarına yapılandırma fırsatı sunan ekonomi yönetimi, buna rağmen kredi kartı ve KMH kullanımındaki artış sebebiyle yeni bir adım atmaya karar verdi.

BANKA LİMİTLERİNDEKİ YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kredi kartı limitlerini müşterilerin aylık gelirinin 4 katına kadar belirleyebilme imkânı tanırken, KMH hesapları için bu sınırı da aylık gelirin 3 katı olarak belirledi. Ancak bankalar, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve büyüme sınırlarından etkilenmemek amacıyla duyurdukları kampanyalarla müşterileri KMH limitlerini kullanmaya veya kredi kartı ile büyük harcamalar yapmaya teşvik ediyor.

KREDİ KARTI VE KMH SINIRLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Özel bankaların bazıları, belirlenen bu limitler olmasına rağmen müşterilere tahsis edilen kredi kartı ve KMH limitlerini aylık gelirin 10 katına kadar yükseltmekte. Finansal okuryazarlığı kısıtlı olan vatandaşların borç batağına sürüklenmesine yol açan bu durum, aynı zamanda talep enflasyonunu da artırıyor. Toplantıda ekonomi yönetimi, bankaların belirlenen limitlere riayet etmesi için sektördeki temsilcilere talimat verme noktasında karar kıldı. Bu durum, yüklü para cezalarıyla karşılaşmak istemeyen bankaların, mevzuata aykırı bir şekilde artırdığı limitleri düşürme alanına yönelmesine neden olacak. Böylece, aylık geliri 5 ila 10 katı kadar limite sahip kullanıcılar için kredi kartı ve KMH limitleri hızla ‘normal’ seviyeye çekilecek.