Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki durumu bu hafta netlik kazanıyor. İki gün boyunca İstanbul’da bulunan Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, kulüp yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar arasındaki önemli toplantı ise bugünkü zirvede yapılacak.

GELECEĞİ NETLEŞİYOR

Kulüp başkanı Dursun Özbek’in, Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek oyuncunun takımda kalması yönündeki niyetini belirteceği öğrenildi. Özbek, taraftarların büyük ilgi gösterdiği Icardi’nin kadroda yer almasını arzuluyor fakat mali disiplin konusundan taviz vermemek için kararlı. Yönetim, bu sezon 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşmesinde “feda” yaklaşımı benimsiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, Icardi’ye sunacağı teklifin maaşını yarı yarıya indirerek 5 milyon euro seviyesine düşürüleceği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta süre alan Mauro Icardi, 10 gol atıp 2 asist yaparak dikkat çekti.