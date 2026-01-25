Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

mauro-icardi-nin-galatasaray-gelecegi-bugun-belirleniyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki durumu bu hafta netlik kazanıyor. İki gün boyunca İstanbul’da bulunan Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, kulüp yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar arasındaki önemli toplantı ise bugünkü zirvede yapılacak.

GELECEĞİ NETLEŞİYOR

Kulüp başkanı Dursun Özbek’in, Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek oyuncunun takımda kalması yönündeki niyetini belirteceği öğrenildi. Özbek, taraftarların büyük ilgi gösterdiği Icardi’nin kadroda yer almasını arzuluyor fakat mali disiplin konusundan taviz vermemek için kararlı. Yönetim, bu sezon 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşmesinde “feda” yaklaşımı benimsiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, Icardi’ye sunacağı teklifin maaşını yarı yarıya indirerek 5 milyon euro seviyesine düşürüleceği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta süre alan Mauro Icardi, 10 gol atıp 2 asist yaparak dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Hazırlıklar Başlatıldı

New York'ta beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesinde müşteriler marketlerde yoğun alışveriş yaparak rafları boşalttı.
Gündem

Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’na Girdi

Türkiye'nin altıncı sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ndeki sondaj çalışmalarına başlamak üzere yola çıktı. Enerji yatırımları hız kesmeden sürdürülüyor.
Gündem

Bilal Erdoğan Su Olayının Perde Arkasını Anlattı

Katar medya, Bilal Erdoğan'a 2023 seçimlerinde neden suyu babası değil, kendisinin uzattığını sordu; kendisi 2,5 yıl aradan sonra açıklamada bulundu.
Gündem

Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki T.A.'nın sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.