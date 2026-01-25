Temu Yurt Dışı Ürün Satışını Durdurdu

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye’den yapılan alışverişlerde artık yurt dışı kaynaklı ürün satışını tamamen durdururken, bu karar sonrasında Türkiye’den platforma giriş yapan kullanıcılar yalnızca yerli satıcıların sunduğu ürünleri görüntüleyebilmektedir. Son dönemlerde yurt dışı alışverişe yönelik düzenlemelerin artması, küresel e-ticaret platformlarını etkilemişken, Temu’nun bu kararı sektörde önemli bir kırılma olarak yorumlanmaktadır. Önceden platformda yer alan yabancı satıcıların ürünleri, Türk kullanıcılar için tamamen gizlenmiştir.

YASAL DÜZENLEME SONRASI ADIM GELDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname doğrultusunda, yurt dışından gerçekleştirilen alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti kaldırıldı ve internet üzerinden yapılan gümrüksüz alışveriş fiilen sona ermiştir. Bu yeni düzenleme, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden düzenlemesine yol açtı. Gelişmelerin hemen ardından, 21 Ocak’ta Rekabet Kurumu, Temu’nun Türkiye’deki ofisine yönelik bir inceleme gerçekleştirmiştir. Yetkililerin gerçekleştirdiği operasyonda, bazı dijital materyallere el konulduğu bilgisi alınmıştır.

TEMU, ROTAYI YERLİ SATICILARA ÇEVİRDİ

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Temu, Türkiye pazarındaki stratejisini değiştirerek yurt dışı satışlarını askıya alma kararı almıştır. Bu adımla birlikte, kullanıcılar yalnızca Türkiye merkezli satıcıların sunduğu ürünlere erişebilmektedir. Bu durum, yerli satıcıların platform üzerindeki görünürlüklerini artırırken, aynı zamanda tüketici alışkanlıklarında değişim yaşanabileceği yönünde yorumlar yapılmaktadır.

YENİ SİSTEM SİNYALİ: AKILLI LİMİT

7 Ocak 2026 tarihli düzenlemenin kamuoyunda yarattığı tartışmalar üzerine, hükümetin yeni bir model üzerinde çalıştığı iddia edilmektedir. Edinilen bilgilere göre, “Akıllı Limit” adı verilen yeni bir sistemin gündemde olduğu ve bu doğrultuda yurt dışı alışverişe ilişkin kuralların yeniden şekillendirilebileceği belirtilmektedir. Yeni düzenlemeye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

30 EURO DÜZENLEMESİ

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, yurt dışından posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen gümrüksüz alışverişte uygulanan 30 euro limiti kaldırılmıştır, bu durum internet üzerinden yapılan yurt dışı alışverişini fiilen sona erdirmiştir.