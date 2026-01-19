Kremlin: Putin, Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na Davet Edildi

KREMLİN, PUTİN’İN BARŞ KURULU DAVETİNİ DOĞRULADI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından önerilen “Barış Kurulu”na davet edildiğini açıkladı. Açıklamada, Moskova’nın bahsi geçen teklifi değerlendirdiği ve konuyla ilgili Washington ile iletişim kurma niyetinde bulunduğu ifade edildi. Rus yetkililer, davetin gözden geçirilme sürecinin devam ettiğini belirtti. Gazze için oluşturulacak Barış Kurulu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında kritik bir rol üstlenecek.

DÜNYA LİDERLERİNDEN OLUŞACAK

Beyaz Saray tarafından açıklanan planda, Kurucu Yürütme Kurulu, Gazze’nin geçici yönetimi ve yeniden inşasıyla ilgili teknokratlardan oluşan bir komitenin faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca, sahadaki tüm uygulamaların yürütülmesinden sorumlu Ulusal Gazze Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini izlemek için ayrı bir Gazze Yürütme Kurulu kurulacak. En üst düzeyde yer alacak Barış Kurulu ise dünya liderlerinden oluşacak ve her iki yapıyı denetleme yetkisine sahip olacak. Kurucu Yürütme Kurulu’nda, eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer önemli isimler yer alıyor.

ÜYELERİN ATANMASI VE MALİ KATKILAR

Planlara göre, ABD Başkanı Donald Trump, kurul üyelerini görevden alma yetkisine sahip olacak; ancak bu karar, üye ülkelerin üçte iki çoğunluğunun onayına bağlı kalacak. Barış Kurulu’na; Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin davet edildiği duyuruldu. Ayrıca, kalıcı üyelik için 1 milyar dolar katkı talep edilecek. Çok sayıda Avrupa ülkesinin de davet edildiği ancak taslakta mali kaynakların Trump’ın kontrolünde olacağı yönündeki izlenimin bu ülkelerde rahatsızlık yarattığı bildiriliyor.

ALTERNATİF BİR MEKANİZMA HEDEFİ

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin, uzun süredir eleştirdiği Birleşmiş Milletler’e alternatif ya da rakip bir uluslararası mekanizma oluşturmayı amaçladığını öne sürdü.