PTT Günlük Kargo Kabulü 1 Milyon Rakamına Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) çalışanlarıyla bir iftar organizasyonunda buluştu. İftardan sonra medyaya açıklama yapan Uraloğlu, 1840 yılında kurulan PTT’nin 186 yıllık geçmişiyle ülke için en güvenilir kurumlardan biri olarak faaliyet göstermeye devam ettiğini ifade etti.

VATANDAŞLARIMIZA HİZMET SUNUYORUZ

Uraloğlu, PTT’nin uluslararası alanda 220’den fazla noktaya posta ve kargo gönderdiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda PTT’yi sürekli yenileyerek hizmet kalitesini ileri seviyeye taşıyoruz. 38 bin 779 çalışan, 3 bin 476 işyeri ve 11 bin 371 aracımızla sektördeki öncü konumumuzu destekliyoruz. Ürün çeşitliliğimizle 785 noktada banka bulunmayan yerlerde, 337 ilçede ise hiçbir kargo şirketinin ulaşmadığı bölgelerde vatandaşlarımız için hizmet sunuyoruz. Devletimizin gücünü her alanda hissettiriyoruz, çünkü biz kar amacı gütmeyen bir yapıya sahibiz; öncelikle vatana ve millete hizmet için varız.”

KARGO KABULÜNDE TARİHİ REKOR

Uraloğlu, PTT’nin hizmet erişimini artırmak amacıyla çabalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla günlük kargo kabulünde tarihi bir eşiğin aşıldığını ifade etti. Günlük kabul edilen kargo sayısının 1 milyonu geçtiğini ve posta gönderileriyle birlikte toplamda 2,5 milyon gönderinin dağıtıldığını anlatan Bakan, bu durumun devletin her noktaya erişme kapasitesini ve vatandaşlarına sınırsız hizmet sunma hedefini gösterdiğini dile getirdi. Türkiye genelindeki geniş hizmet ağı, ekonomi ve e-ticaretin gelişimine ciddi katkılar sağladığını belirtti.

TEK KART UYGULAMASI GELİYOR

Türkiye Kart’ın hızlı bir şekilde daha fazla ilde uygulama alanı bulacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Türkiye Kart Projesi ile ulaşım ve finansal işlemleri tek kartta topluyoruz. Pilot iller arasında Konya, İstanbul, Kayseri, Rize gibi birçok bölge bulunuyor. Entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde 81 ilde tek kart uygulamasını hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

Aynı GÜN TESLİMAT PROJESİ

Uraloğlu, ‘Aynı Gün Teslim’ projesinde kaydedilen ilerlemeleri de aktardı. “Bursa’da başlayan uygulama, pek çok ilde devreye alındı; milyonlarca gönderiyi aynı gün varış noktalarına ulaştırdık. Şanlıurfa ve Adana’da yeni dağıtım modellerini test ediyoruz.” dedi. Ayrıca, çevre dostu yaklaşım kapsamında ‘Ambalaj Geri Dönüşüm Projesi’ni de hayata geçirdiklerini kaydetti. İftar programı sonrası, deprem sürecinde aldığı destekten dolayı deterat Emine Kuş, Uraloğlu’na teşekkürlerini iletti.