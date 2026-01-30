Kremlin: Trump’ın Ukrayna İçin Bombardıman Talebi Kabul Edildi

kremlin-trump-in-ukrayna-icin-bombardiman-talebi-kabul-edildi

KREMLİN, ABD’NİN ÇAĞRISINI KABUL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinde müzakere şartlarının iyileştirilmesi için yaptığı çağrıyı Moskova’nın kabul ettiğini açıkladı. Peskov, Trump’ın bombardımanların geçici olarak durdurulması yönündeki talebini doğrudan Vladimir Putin’e ilettiğini ve Rus liderin bu öneriyi onayladığını kaydetti. Açıklamaya göre, bombardımanların 1 Şubat’a kadar askıya alınması planlanıyor. Trump, bu durum için minnettarlığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte, Rusya’nın özellikle Kiev şehirine yönelik olan bombardımanlarını askıya aldığını ve bu durum için ABD’nin minnettar olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl bir çözüm bulması noktasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Trump, “Orada büyük ilerlemenin kaydedildiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

UKRAYNA’DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ukraynalı militanlar, Rusya’daki sivil hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Rus ordusu, buna karşılık olarak hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak, Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurma stratejisini sürdürüyor.

