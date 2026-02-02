Kripto Para Piyasasında Düşüş Devam Ediyor: Bitcoin 76 Bin Doların Altında

Değerli metallerdeki düşüşle birlikte kripto para piyasası da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bitcoin, şubat ayının başında 76 bin doların altında bir seviyeye gerileyerek, Nisan 2025’ten bu yana en düşük değerine ulaştı. Son zamanlarda yaşanan bu dalgalanma ile kripto para birimi, ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altında işlem görüyor. Edinilen bilgilere göre, Bitcoin ocak ayında yaklaşık yüzde 11 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bu durum, diğer büyük tokenların da artan satış baskısı ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin şu anda 76 bin 313 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 2 bin 258 dolardan, Ripple 1,59 dolardan ve Solana ise 101,2 dolardan alım satım işlemleri gerçekleştiriliyor.