Kripto Piyasasında Sert Düşüş: Bitcoin 70 Bin Doların Altında

kripto-piyasasinda-sert-dusus-bitcoin-70-bin-dolarin-altinda

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER ARTMIŞKEN KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ

Küresel ekonomik belirsizliklerin artması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentilerdeki zayıflama, kripto para piyasalarında satış baskısı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle, bitcoin fiyatı 70 bin doların altına inerek, Donald Trump’ın ABD başkanlığı döneminde elde ettiği önemli kazançların çoğunu geri vermiş oldu. Coinmarketcap verilerine dayanan analizlere göre, bitcoin dahil global kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 düşerek 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri açısından lider konumda bulunan bitcoin, saat 15.30 itibarıyla 69 bin 400 dolardan işlem görmekte.

DONALD TRUMP’IN SEÇİMİ SONRASI KAZANÇLAR GERİ VERİLDİ

Kripto para piyasalarına dair olumlu yorumlarıyla tanınan Donald Trump, 5 Kasım 2024’te yeniden ABD başkanı seçildi. Seçim sonrası bitcoin, 68 bin dolardan 17 Aralık 2024 tarihinde 100 bin dolar seviyesinin üzerine kadar çıkmıştı. Ancak fiyatın tekrar 70 bin doların altına inmesi, o dönemde elde edilen kazançların büyük bir kısmının geri verilmesine yol açtı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan ethereum da bu düşüşten etkilendi; ethereum fiyatı yüzde 7,9’un üzerinde değer kaybıyla 2 bin 60 dolara geriledi.

FAİZ ORANLARINA YÖNELİK BELİRSİZLİKLER TALEBİ ZAYIFLATIYOR

Analistler, belirsizliklerin faiz oranları üzerinde yarattığı etki, küresel ekonomik görünümdeki riskler, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi ve kar satışlarının kripto varlıklar üzerindeki talebi zayıflattığı görüşündeler.

