Kripto Varlık Vergilendirmesi İçin Yeni Düzenlemeler Başlatıldı

Teklif ile Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapılarak “kripto varlık işlem vergisi” getiriliyor. Bu düzenlemeyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık olunan kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak. Vergiyi doğuran olay, kripto varlık satışı veya transferiyle gerçekleşecek. Bu verginin mükellefi kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı veya varlığın transfer edildiği andaki piyasa değeri üzerinden binde 3 oranında tahakkuk ettirilecek. Vergi matrahından herhangi bir gider ve vergi indirimine gidilmeyecek. Her ay için hesaplanan kripto varlık işlem vergisi, izleyen ayın 15. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecek. Uygulamada kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar açısından Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerli olacak.

KRİPTO VARLIK VERGİSİNDE HÜKÜMLER

Düzenleme ile kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemelere gidilecek. Ayrıca, kripto varlıkların elden çıkarılması durumu, değer artışı kazancı kapsamına alınacak ve ticari işletmeye dahil olan kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar da ticari kazanç kapsamında değerlendirilecek. Bunlar, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yürürlüğe girecek.

VERGİ TEVKİFATI ORANI

Gelir Vergisi Kanunu’na “Kripto varlıkların vergilendirilmesi” başlıklı bir madde eklenerek, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda yapılan işlemlerden elde edilen kazanç üzerinden yıla ait üçer aylık dönemlerde, yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılması öngörülüyor. Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması, vergi mükellefi olup olmaması veya vergiden muaf olup olmaması bu tevkifatı etkilemeyecek. Aynı kripto varlıktan farklı tarihlerde alımlar yapılmışsa, ilk giren ilk çıkar yöntemi esas alınarak alış bedeli belirlenecek. Alış ve satış işlemleri için ödenen komisyonlar da tevkifat matrahında dikkate alınacak.

KAZANÇLAR VE ZARARLARIN HESABI

Tevkifat dönemi içerisinde aynı tür kripto varlıklarla birden fazla işlem yapılması durumunda, bu işlemler tek bir işlem olarak değerlendirilecek. Aynı tür kripto varlık işlemlerinden doğan zararlar, o takvim yılı içinde mahsup edilecek. Kripto varlık sahibinin varlıkları başka bir platforma aktarması durumunda, söz konusu varlıkların alış bedeli ve tarihi ilgili platforma bildirilecek. Bu düzenlemeye göre, tevkifata tabi tutulan kazançlar için gerçek kişiler tarafından yıllık veya münferit beyanname verilmesine gerek kalmayacak.

KAMULAŞTIRMA VE GST İSTİSNALARI

Kamulaştırma Kanunu gereği kamu yararı gözetilerek kamulaştırılan taşınmazların devri de katma değer vergisinden muaf tutulacak. KDV Kanunu’ndaki değişiklikle, kripto varlık teslimleri de KDV’den istisna edilecek. Ayrıca, Türk Kızılayı’na yapılan teslimler gibi belirli işlemler kısmi istisna kapsamına alınacak.

İKİ YIL SÜRESİNDE YÜRÜRLÜK

Verilen teklifin yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan düzenlemelerde, BOTAŞ’a yönelik özel uygulamalar ve işsizlik sigortası primine ilişkin değişiklikler de yer almakta. BOTAŞ, tahsil dairelerine ödenmemiş her türlü borçlarını merkezi yönetim bütçesiyle ilişkilendirmeden terkin ettirebilecek. Ayrıca, işsizlik sigortası priminde devlet payı Cumhurbaşkanı tarafından artırılacak veya azaltılacak. Uygulamalara ilişkin detaylar ise ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenecek.

AFET KONUTLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Afet sonrası olağanüstü koşulların hafifletilmesi amacıyla, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen konut projelerindeki borçların belirli bir oranında indirim yapılacak. Bu kapsamda, hak sahiplerinin borçlarını belirlenen tarihe kadar ödemeleri halinde indirim uygulanacak.

Düzenlemeler, yayınlandıkları tarihten itibaren iki ay içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.