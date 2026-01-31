Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Hızlı Kırmızı Gördü

kristjan-asllani-konyaspor-macinda-hizli-kirmizi-gordu

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’u 2-1’lik skorla yenerek saha avantajını kullandı. Bu karşılaşmada, yedek kulübesinde bulunan Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

ORTAYI YAPAN İSİMDİ

76. dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren Arnavut futbolcu, Tüpraş Stadyumu’ndaki taraftarların önünde çıktığı ilk maçıyla dikkat çekti. 77. dakikada Orkun Kökçü’nün golünde ceza sahasına ortayı yaparak maçta önemli bir katkı sağladı.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak Asllani, 82. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylelikle, Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılında Gençlerbirliği karşısında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart gördüğü maçtan sonra, bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu unvanını da elde etmiş oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti.
Gündem

Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu duyurup tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

Fenerbahçe’nin FCSB karşısındaki golü sonrası tribünlerdeki coşku sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle "Hacı Abi" adlı taraftarın sevinci viral oldu. Kimliği belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.