Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Hızlı Kırmızı Gördü

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’u 2-1’lik skorla yenerek saha avantajını kullandı. Bu karşılaşmada, yedek kulübesinde bulunan Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

ORTAYI YAPAN İSİMDİ

76. dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren Arnavut futbolcu, Tüpraş Stadyumu’ndaki taraftarların önünde çıktığı ilk maçıyla dikkat çekti. 77. dakikada Orkun Kökçü’nün golünde ceza sahasına ortayı yaparak maçta önemli bir katkı sağladı.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak Asllani, 82. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylelikle, Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılında Gençlerbirliği karşısında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart gördüğü maçtan sonra, bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu unvanını da elde etmiş oldu.