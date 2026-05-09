Kubilay Apartmanı Davasında Hapis Cezaları Verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkımda Adana’nın Çukurova ilçesindeki Kubilay Apartmanı ile ilgili dava sonuçlandı. Yıkılan apartmanda hayatını kaybeden iki kişi üzerinden görülen davada, iki sanığa hapis cezası verildi, iki sanık ise beraat etti.

MAHKEME DEĞERLENDİRMESİ

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Bununla birlikte, müşteki avukatları sanıkların “olası kast” kapsamında değerlendirilmeleri talebinde bulundu ve daha ağır bir ceza uygulanmasını talep etti.

CEZA KARARLARI

Mahkeme heyeti, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan’a 3 yıl 9 ay, inşaat müteahhidi Murat Helete’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, bu iki sanık için yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

BERAAT VE SUÇ DUYURUSU

Dava kapsamında yargılanan teknik uygulama sorumlusunu Mehmet Gülaç ile belediye personeli Abdullah Sancar beraat etti. Mahkeme, bilirkişi raporunu değerlendirerek, mimari ve statik fenni mesuller ile belediyenin yapı kontrol yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kubilay Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ardından gelen ikinci sarsıntıda yıkılmış ve enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetmişti.