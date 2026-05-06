Kübra Yapıcı Cinayetinde Katil Zanlıları Yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde bir cinayet olayının daha aydınlatıldığını aktardı.

KATİL ZANLILARINA YÖNELİK YAKALAMA OPERASYONU

Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı’nın katil zanlılarının, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının etkin işbirliği ve güçlü koordinasyonu sayesinde yakalandığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin tüm kaynaklarını seferber ettiği bu süreçte, hızlı tepki, etkin teknik takip ve kurumlar arası işbirliği ile çelişkili ifadeler ortaya çıkarıldı; cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek belirlendi. Failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi.”

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINA TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen titiz soruşturma nedeniyle Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarına, büyük bir özveriyle çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarına, soruşturmanın seyrinde HTS-baz verilerini hızlı bir şekilde paylaşarak katkı sağlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teşekkür eden Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta kalmaması adına adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm halinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu üzücü hesapta metanetini koruyan acılı babaya başsağlığı diliyor, adaletin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan tüm yargı ve güvenlik personelini tebrik ediyorum.”