Kule Vinç Operatörlüğünde Kış Zorlukları Artıyor

ESKİŞEHİR’DE KİŞİSEL DENEYİMLERİ

Eskişehir’de kule vinç operatörlüğü yapan Ramazan Kılıç, kış aylarında mesleğin zorluklarının daha da arttığını belirtiyor. Yaklaşık 35 metre yükseklikte görev yapan Kılıç, hava sıcaklıklarının yukarıda eksi 10 dereceye kadar düştüğünü ve rüzgâr hızlarının zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaştığını ifade ediyor.

TONLARCA AĞIRLIĞI KONTROL ALTINDA TUTMAK

Kule vinç operatörlüğünün oldukça dikkat ve deneyim gerektirdiğini vurgulayan Kılıç, tonlarca ağırlıktaki yüklerin aşağıda çalışanlara zarar vermeden hedefine ulaşmasının azim ve ustalık istediğini dile getiriyor. Daha önce İstanbul’da 130 metreyi aşan yüksek alanlarda da görev aldığını aktaran Kılıç, tüm zorluklara rağmen mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürdüğünü söylüyor.

MAAŞ KONUSUNDA KAFALARDAKİ SORULAR

Kılıç, aylık kazancının ortalama 80-90 bin TL civarında olduğunu belirterek, “120 bin TL ve üzeri maaş” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Mesleğe ilgi duyan bazı kişilerin, kule vincin merdivenlerini çıkarken yükseklik korkusu nedeniyle vazgeçtiklerini ifade ediyor.

GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE

Kule vinçlerdeki rüzgâr ölçüm sistemlerinden bahseden Kılıç, “Rüzgâr hızı 45 kilometreyi geçtiğinde çalışmayı durduruyoruz. Kabindeki bilgisayar sistemlerinden rüzgârı, yüksekliği ve yükün hareketini sürekli takip ediyoruz. Güvenlik her şeyden önce geliyor.” diyor.

