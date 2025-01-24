Kültür Ve Turizm Bakanı’ndan Açıklamalar

KARTALKAYA’DAKİ FACİANIN NEDENİ VE SORUMLULUKLAR

Bolu’da 3 gün önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin dört bir yanını yasa boğan bu trajik olayın sorumluları yargı önüne çıkarılmakta. Yetkililer, Kamuyu bilgilendirmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenazelerin defnedilmesinin ardından konuyla ilgili kapsamlı açıklamalar yapacağını belirtmişti. Bakan Ersoy, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’a şöyle açıkladı: “İnsanlar cenazelerini aldıktan sonra konuşmak istedim. Bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum.”

YETKİLERİN AÇIKLANMASI

Yangının ardından, durumu hızlı bir şekilde değerlendirdik. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o gün bir basın toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy, “Bir baba olarak, insanların evlatlarını ve yakınlarını kaybetmenin ne demek olduğunu derinden hissediyorum. Ne yazık ki 78 canımızı kaybettik” dedi. O süreçte, cenazeler teslim alınmadan medya üzerinden açıklama yapmanın uygun olmadığını düşündüğünü, ancak bilgi kirliliği oluşunca bilgilendirme yapmanın gerekliliğine karar verdiğini ifade etti.

YANGIN GÜVENLİĞİ VE RİSKLER

Bakan, turizm merkezleriyle ilgili yetki konusunu netleştirerek, turizm potansiyeline sahip bölgelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile turizm merkezi olarak ilan edildiğini açıkladı. Bu durum, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iki önemli yetki devri anlamına geliyor. Birincisi, imar planlarını yapma yetkisi. İkincisi ise, kamu arazilerinin tahsis yetkisi. “Kartalkaya’da iş yeri açmak için itfaiyeden rapor almalısınız” diyerek, yangın güvenliği hususunun önemiyle dikkat çekti.

YANGIN YETERLİLİK BELGESİ VE DENETİM SORUMLULUĞU

Yangın güvenliği açısından, bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisinin Kültür Bakanlığı’nda değil, belediyede veya il özel idaresinde olduğunu ifade etti. Yangın yeterlilik belgesinin yalnızca itfaiye tarafından verilebileceğini vurguladı. “İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü’ne durumu bildirmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, yangın denetimi yetkisinin yalnızca itfaiyelerde olduğunu ve bakanlıkların bu konuda bir yetkisi bulunmadığını da belirtti.

DENETİM SÜREÇLERİNDEN KAYGILAR

Bakan Ersoy, “Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü doğrudan ilgilendiren bir yasa yok mu?” sorusuna, “Her olaya yasa çıkaramazsınız ki” şeklinde yanıt verdi. Yangın denetiminde itfaiyenin sorumluluğuna dikkat çekerek, “Birincil sorumluluk itfaiyede” diyerek, güvenliğin artırılması adına alınması gereken önlemleri vurguladı. “Yüzde yüz başarı sağlamak mümkün değil” diye ekledi.

4 BİN 380 TESİS KAPATILDI

Son 3 yılda yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Bakan, “Şu ana kadar 4 bin 380 otelin faaliyetini sonlandırdık. Bu süreç kararlılıkla sürdürülecek” diye belirtti. Aynı zamanda, standartların yükseltilmesi adına gerekli tüm düzenlemeleri titizlikle uygulamaya devam edeceğini dile getirdi. İş yerlerinin güvenlik belgelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İş yeri açma ruhsatı varsa, itfaiye raporu da vardır” şeklinde açıklama yaptı.