Kültürel Miras İçin Kurtarma Kazısı Başlatıldı

İlkadım ilçesindeki Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi çevresindeki eski mezarlık alanında, kültürel mirası koruma amacıyla kurtarma kazıları başlatıldı. Kazı çalışmaları sırasında şu ana kadar Samsun yazılı mezar kitabesi, yeni bir tarihi mezar ile Gebilizade Mustafa Necip Efendi ve Anadolu Müfettişi Rıza Efendi’nin eşi Fehime Hanım’a ait mezar baş taşları ortaya çıkarıldı.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, bu kazıların önemine dikkat çekerek, “Selçuklu’nun son dönemi ve Osmanlı’nın ilk döneminde önemli şahsiyetler burada yatmaktadır. Şeyh Seyyid Kutbiddin Hazretleri ve çok değerli şahsiyetlere bu mezarlık ev sahipliği yapıyor” şeklinde açıklama yaptı.

MEZARLIK ALANININ TARİHİ

Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi, Kökçüoğlu Mahallesi’nde bulunan mezarlık alanı içerisinde konumlanıyor. Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin torunu olduğu iddia edilen Seyyid Kutbiddin’in, 1853 yılında Rus donanmasının Sinop baskını sırasında Samsun’u koruyan manevi şahsiyetlerden biri olduğu rivayet ediliyor.

