Küresel İklim Krizi: 2026 Yılı Aşırı Sıcaklık Beklentisi

Geçtiğimiz yıl hava sıcaklığı açısından ay ve gün bazında rekorların kırılmasıyla beraber can kayıpları da yaşandı. 2026’da sıcaklıkların artmaya devam etmesi, tüm dünya için ortak bir kaygı haline gelmiş durumda. İngiltere’nin meteoroloji kurumu, emisyonların artış göstermesiyle birlikte 2026’nın kayıtlardaki sıcaklık rekorlarının en üst sıralarında yer alabileceğine dair bir tahminde bulundu.

KÜRESEL SICAKLIKLARDA DEVAM EDEN ARTIS

Küresel ölçekte 2025’in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olmasının ardından, bu yıl da benzer sıcaklık eğilimlerinin sürdüğü öngörülüyor. İnsan kaynaklı emisyonların artışı, küresel sıcaklık artışının hızlanmasına sebep oluyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ve diğer kuruluşlar, 2025’in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğuna dair raporlar yayımladı. Geçen sene küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre 1,47 derece yükseldiği kaydedildi.

PARİS ANLAŞMASI HEDEFLERİ

Ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesi çerçevesinde imzalanan Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlı kalması bekleniyor. Ancak arazi kullanımı haricinde, küresel emisyonlar bu yıl yüzde 1,3 artışla 53 gigaton karbondioksit eş değerine ulaştı. Bilim insanları, son yıllardaki sıcak hava dalgalarının ardından sıcaklık artışını yukarıda belirtilen hedefle sınırlama şansının giderek düştüğü konusunda uyarılarda bulunuyor.

2026 İÇİN YÜKSEK SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

İngiltere meteoroloji kurumu, emisyonların devam etmesi durumunda 2026’nın kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olabileceğini belirtiyor. Küresel sıcaklık artışının bu yıl sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,34 ile 1,58 derece arasında olabileceği tahmin edilirken, devam eden sıcaklık artışının iklim bilimcileri kısmen şaşırttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bazı bölgelerdeki aşırı sıcaklıkların sıradan bir durum haline geldiğini, bu sebeple daha fazla ülkenin söz konusu olaylara karşı acilen hazırlık yapması gerektiğini vurguluyor.

GELECEK İÇİN HALA UYANIK OLUNMALI

Dünyanın ikliminin daha fazla ısınmasını engellemek amacıyla Paris Anlaşması’ndaki 1,5 derece hedefine ulaşma çabalarının sürdürülmesinin gerekli olduğu belirtiliyor. Bu hedefin geçici olarak aşılmış olabileceği ifade edilse de, kalıcı olarak aşılması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu paylaşılıyor. Uzmanlar, eğer karbon emisyonları yeterince hızla azaltılmazsa, bu eşiğin 2030 yılı itibarıyla aşılmasının kaçınılmaz olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak hedefin kaybedilmemesi adına gereken her adımın atılması gerektiği de yine vurgulanan noktalar arasında.