Küresel Piyasalarda Altın ve Bitcoin Dalgası

Küresel piyasalarda kıymetli metaller ve kripto varlıklar arasında belirgin fiyat dalgalanmaları yaşandı. Yatırımcıların gözdesi olan altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,41 artışla 4.964 dolardan kapatarak, 4.402 dolara kadar gerileyip kısa sürede yukarı yönlü bir trend izledi.

BITCOIN’DE BÜYÜK GERİLEME

Kripto para dünyasının en değerli varlığı olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta yüzde 8,3’lük bir değer kaybı yaşadı. 76.888 dolardan işlem gören Bitcoin, bu hafta 70.500 dolara gerileyerek, haftayı bu seviyede kapattı. Bitcoin, 59.930 dolara kadar düşerken daha sonra tepki alımları ile 70.000 doların üzerine çıktı.

UZUN VADEDE BITCOIN DAHA CAZİP

Piyasalardaki bu volatilite, altın ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmaları yeniden gündeme getirdi. Yapılan bir analizde, iki varlık arasındaki fiyat farklarının belirginleştiği ve Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip bir yatırım aracı haline geldiği vurgulandı. Analistler, Bitcoin üretim maliyetinin 87.000 dolar olduğunu belirterek mevcut fiyatların bu seviyenin altında olduğunu ifade etti. Ayrıca kripto para piyasasındaki düşüşün, kurumsal yatırımcıların ETF’lerden gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklandığı kaydedildi. Rapor, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığını, bu rakamın aralık ayında 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı.