Küresel Trafiğin Zirvesindeki 10 Web Sitesi Açıklandı

DİJİTAL DÜNYADA EN YOĞUN TRAFİĞE SAHİP WEB SİTELERİ

Dijital platformlar üzerinde kullanıcı davranışlarını ortaya koyan güncel istatistikler, uluslararası düzeyde en fazla ziyaretçi akışına sahip olan 10 web sitesini tekrar gündeme getirdi. Günlük olarak milyarlarca ziyaretin yapıldığı bu sitelerin listesi, uzun zamandır lider konumunu sürdüren platformun yine zirvede yer aldığını gösterdi. Açıklanan veriler, internet kullanıcılarının hangi platformlara daha fazla ilgi gösterdiğini ve dijital rekabetin hangi alanlarda yoğunlaştığını açık bir şekilde ortaya koydu.

ZİRVEDE GOOGLE.COM VAR

Dünyanın en fazla ziyaret edilen web sitesi, “google.com” olarak belirlendi. İkinci sırada “YouTube.com” bulunurken, üçüncü sırada ise “Facebook.com” yer aldı. İşte similarweb’e göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesi: