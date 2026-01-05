Küresel Trafiğin Zirvesindeki 10 Web Sitesi Açıklandı

kuresel-trafigin-zirvesindeki-10-web-sitesi-aciklandi

DİJİTAL DÜNYADA EN YOĞUN TRAFİĞE SAHİP WEB SİTELERİ

Dijital platformlar üzerinde kullanıcı davranışlarını ortaya koyan güncel istatistikler, uluslararası düzeyde en fazla ziyaretçi akışına sahip olan 10 web sitesini tekrar gündeme getirdi. Günlük olarak milyarlarca ziyaretin yapıldığı bu sitelerin listesi, uzun zamandır lider konumunu sürdüren platformun yine zirvede yer aldığını gösterdi. Açıklanan veriler, internet kullanıcılarının hangi platformlara daha fazla ilgi gösterdiğini ve dijital rekabetin hangi alanlarda yoğunlaştığını açık bir şekilde ortaya koydu.

ZİRVEDE GOOGLE.COM VAR

Dünyanın en fazla ziyaret edilen web sitesi, “google.com” olarak belirlendi. İkinci sırada “YouTube.com” bulunurken, üçüncü sırada ise “Facebook.com” yer aldı. İşte similarweb’e göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesi:

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.