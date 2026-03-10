Küresel Yakıt Krizi Pakistan’da Eğitimi Aksattı

kuresel-yakit-krizi-pakistan-da-egitimi-aksatti

Orta Doğu’daki çatışmalar, tüm dünyayı etkileyen yankılar doğuruyor. İran, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldı. Bu adımın ardından petrol fiyatları 100 dolara ulaşırken, dünya genelinde yakıt fiyatlarında artışlar gözlemlendi.

PAKİSTAN ETKİ ALTINDA KALDI

Dünya çapında yaşanan yakıt krizinin etkileri, Pakistan’da eğitimin aksamasına yol açtı. Başbakan Şahbaz Şerif, halka yardımcı olmak amacıyla bir orta yol bulmaya çalıştıklarını bildirerek, küresel yakıt krizi ile başa çıkma stratejisi doğrultusunda bir kemer sıkma planı duyurdu.

EĞİTİMDE DENGESİZLİK YAŞANACAK

Şerif, yeniden yapılanma çerçevesinde tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitimin durdurulacağını açıkladı. Ayrıca, iki aylık süreçte resmi araçların yakıt bütçelerinin yüzde 50 oranında kısıtlanacağını, ancak ambulansların bu sınırlamalardan muaf olacağını belirtti.

TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Öte yandan, iki aylık süre zarfında tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağı ifade edildi. Şerif, kabine üyelerinin bu süreçte maaş almayacaklarını da duyurdu. Temel hizmetler haricinde kamu ve özel sektör çalışanlarının yüzde 50’sinin uzaktan çalışacağını, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bankaların bu uygulamadan muaf tutulacağını söyledi.

