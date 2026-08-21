Kuriş’in Firari Kardeşi Yakalandı, Araç Şahin’e Tahsisli

Muğla’da düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kaçış hazırlığı yaparken gözaltına alındı. Kullandıkları araç, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli çıktı. Araçta yapılan aramada 58 bin euro ele geçirildi.

KAÇIŞ ARACINDAKİ AYKIRI DÜZENEKLER TESPİT EDİLDİ

Araçtaki ışıklı uyarı sistemleri mevzuata aykırıydı. Trafik ekipleri aracı bir ay süreyle trafikten men etti. Araç, İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt almıştı. Aracın sürücüsünün Mehmet Özmen olduğu belirlendi.

ŞOFÖRÜN TELEFON KAYITLARI OPERASYONU AYDINLATTI

PTS kayıtlarında Özmen’in akaryakıt alırken araçtan indiği görüldü. Diğer kişiler tedbir amacıyla araçta kalmıştı. Özmen’in GSM hattı 16 Ağustos’ta saat 12.31’de kapandı. Araç aynı gün 15.05’te bir AVM’nin plaka tanıma sistemine girdi. Özmen, gidiş ve dönüşte telefonunu kapalı tutmuştu. Hattı, 17 Ağustos’ta aracın AVM’ye girişinden sonra aktif hale geldi.

KAÇIŞA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, Marmaris’te Y.K. isimli üçüncü kişiyi de gözaltına aldı. Y.K., İstanbul’da bir şirkette şoför olarak çalıştığını söyledi. 16 Ağustos’ta A.H.Y. isimli kişiyle Bozburun’a geldiğini anlattı. A.H.Y.’yi şirket sahibinin yeğeni olarak tanıdığını belirtti. Yanında iki valizle seyahat ettiğini savundu. Mahkemeye çıkarılan Y.K., suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklandı.

ARDEN GIDA'DA 6,5 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Hilmi Tuna Kuriş, soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alıyor. Alihan Kuriş, eski ortağı olduğu Arden Gıda hisselerini kardeşine devretmişti. MASAK raporunda şirketin işlem hacmi 6 milyar 520 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin 2025 yılı brüt satışları 1 milyar 575 milyon TL’yi buldu. Alış-satış hacimlerinde 2020 ve 2022 yılları öne çıktı. Hesaplara 76 milyon TL nakit yatırıldı. Elektronik para kuruluşlarından 52 milyon TL transfer girişi oldu.

İLK OPERASYONDA GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İddia, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına işaret ediyor. 49 şüpheliye yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. İlk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Kuriş operasyon sabahı evinde bulunamadı. Telefonunu evde bıraktığı tespit edildi. Ekipler, Kuriş’i ikinci evdeki gizli bölmede yakaladı.

MASAK RAPORUNDA 66 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK raporu 168 sayfadan oluşuyor. Örgüte bağlı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Tek bir şirketten 8 milyar liralık para çıkışı dikkat çekti. Yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda şirketler arası para trafiğinde yoğun bağlantı tespiti yer aldı. Raporda, “organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği” değerlendirmesi yapıldı.