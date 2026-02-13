Kurşunlama Olaylarının Faili ‘Emmi’ Romanya’da Yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen iş yerlerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının failleri arasında yer alan “Emmi” lakaplı Mehmet Kurtoğlu, Romanya’da yakalanarak Türkiye’ye deport edildi. Kurtoğlu, 10 Ocak’ta gözaltına alındı.

İSTANBUL’DAN EDİRNE’YE GİZLİ SEVK

Gözaltına alınan Kurtoğlu, emniyete verdiği ifadede İstanbul’dan korsan taksiyle Edirne’ye gizlice götürüldüğünü ifade etti. Edirne’de bir apart otelde konakladıktan sonra bir oto yıkama işletmesine yönlendirildiğini belirtti. Burada belirli bir süre bekledikten sonra kendisini sınırdan çıkaracak diplomatik plakalı bir aracın bagajına konulmuş olduğunu anlattı.

DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇ İDDİASI

Gelen bilgilere göre, Kurtoğlu’nun kaçışında kullanılan aracın, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı bir cip olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları aracılığıyla, bu aracın Kapıkule ve Pazarkule gümrük kapılarından birden fazla girişi olduğu kaydedildi.

“VIP KAÇAKÇILIK” ŞÜPHESİ

Kurtoğlu’na yardım ettiği değerlendirilen altı kişi gözaltına alındı; bunlar arasında A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek tutuklandı.

DİPLOMATİK BOYUT ARAŞTIRILIYOR

Olayın diplomatik bir araçla gerçekleştirilmesi nedeniyle uluslararası boyut kazandığı ifade ediliyor. Konsolosluk aracının kullanımıyla ilgili personel hakkında idari ve adli incelemeler başlatıldı. Soruşturma, çeşitli yönleriyle devam ediyor.