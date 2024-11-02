Kürtçenin Devlet Kurumlarındaki Geleceği Açıklandı

KÜRTÇEYE YENİ DESTEKLER GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Silopi 8’inci Olağan İlçe Kongresine katıldı. Dağ, burada yaptığı konuşmada, “Biz samimi konuşuyoruz. Samimi de mücadele ediyoruz. OHAL’in kaldırılmasında, Kürtçenin insanlar arasında da bir devlet kurumuna gittiğinde orada da konuşacak şekilde önünü açtık. Kürtçe özel kursların önünü açtık. Kürtçe seçmeli ders alınması noktasında adımlar attık” dedi.

Kongre, gençlik spor salonunda gerçekleştirildi ve başlamadan önce saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Kongrede mevcut başkan Rana Tellioğlu yeniden başkan seçildi. Hamza Dağ, 22 yıl boyunca hiçbir bölgenin ihmal edilmediğini ifade ederek, “Şimdi DEM parti kayyumlardan şikayet ediyor. Buyurun 7 ay oldu, kayyum atanmıyor ve seçime gidildi, seçimde de Silopi, Cizre, İdil sizde. Niçin siyaset yapıyorsunuz? Sadece demagoji yapmak için mi?” diye konuştu.

Dağ, eleştirilerini sürdürerek, “Ama sömürmeye geldiğinde, ama demagojiye geldiğinde hamasetin alasını yapıp buradaki insanların duyguları ile oynuyorlar. Ama burada hizmet etmekse derdiniz, esas amacınız demagoji değil hizmetse o zaman belediyeler elinizde. Buyurun. ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ düsturunda iseniz, ‘Bu iki yere hizmet edeceğiz’ diyorsanız, bu belediyelerde hizmet etme imkanınız var” dedi.

Dağ, deprem sonrası yapılan yatırımlara da dikkat çekti. “Deprem yaşadık. Yatırımların çoğunu deprem bölgesine kaydırmak zorunda kalmamıza rağmen bu bölgeyi ihmal etmiyoruz. 22 yılın sonunda çok şükür İzmir’de ne varsa bugün Şırnak’ta da Silopi’de de o var. Bunu gururla söylüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeye kazandırdığımız çok önemli işler bunlar” ifadelerini kullandı.

Kürtçenin devlet kurumlarında konuşulması için yapılan çalışmalarına değinen Dağ, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Seçim öncesi sadece seçim kazanmak için ittifak peşinden koşanların, seçimden sonra Kürt konusu ile ilgili bir tane kelam ettiğini gördünüz mü?” diyerek eleştirilerini yineledi.

Dağ, konuşmasının devamında, “Ama seçim öncesi seçim kazanmak için açık gizli her türlü ittifakı yaparlar. Onun için onların böyle bir politika değişikliği söz konusu değil. Peki, biz ne yaptık? Biz samimi konuşuyoruz. Samimi de mücadele ediyoruz” diyerek yapılan çalışmaları yineleyip destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.