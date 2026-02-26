Kurtlar Vadisi’nden Güllü Erhan’dan Şaşırtan Değişim

Kurtlar Vadisi Efsanesi Hala Gündemde

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak’ın başrol paylaştığı unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi, popülaritesini sürdürüyor. Dizi oyuncularının güncel halleri sıklıkla sosyal medya gündemine gelirken, bu sefer Güllü Erhan’ın son durumu dikkat çekti. Güler yüzlü karakteriyle tanınan Güllü Erhan, mide küçültme ameliyatı sayesinde 140 kilodan 85 kiloya düştü ve eski halinden eser yok.

Ekranlardan Uzaklaştı

Kurtlar Vadisi sonrasında ekranlardan ayrılan Erhan Ufak, Türkiye’yi terketme kararı alarak yeni bir yaşam yolculuğuna giriş yaptı. Azerbaycan’a yerleşen ünlü oyuncu, burada kendi işini kurarak kariyerini farklı bir alanda sürdürmeye başladı.