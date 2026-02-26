Kurtlar Vadisi’nden Güllü Erhan’dan Şaşırtan Değişim

kurtlar-vadisi-nden-gullu-erhan-dan-sasirtan-degisim

Kurtlar Vadisi Efsanesi Hala Gündemde

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak’ın başrol paylaştığı unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi, popülaritesini sürdürüyor. Dizi oyuncularının güncel halleri sıklıkla sosyal medya gündemine gelirken, bu sefer Güllü Erhan’ın son durumu dikkat çekti. Güler yüzlü karakteriyle tanınan Güllü Erhan, mide küçültme ameliyatı sayesinde 140 kilodan 85 kiloya düştü ve eski halinden eser yok.

Ekranlardan Uzaklaştı

Kurtlar Vadisi sonrasında ekranlardan ayrılan Erhan Ufak, Türkiye’yi terketme kararı alarak yeni bir yaşam yolculuğuna giriş yaptı. Azerbaycan’a yerleşen ünlü oyuncu, burada kendi işini kurarak kariyerini farklı bir alanda sürdürmeye başladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Juventus'a 3-2 kaybetmesine rağmen, toplamda avantajla bir üst tura yükseldi.
Gündem

Real Madrid Benfica’yı Eledi Avrupa’da İlerledi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Benfica'yı 2-1 yenerek, toplamda 3-1'lik skorla bir üst tura geçti.
Gündem

Balıkesir’in Gözde Köyleri Sakinliğiyle Büyülüyor

Doğa harikası bu köy, yeşil ve mavi tonlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, huzuru ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.
Gündem

Yeni Jeep Compass 2026’da Kullanıcılarla Buluşacak

Jeep, 2026 yılında Türkiye'de satışa sunacağı yeni C-SUV modeli Compass'ın özelliklerini ve fiyatını tanıttı. Yeni modelin detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Emekli İkramiyesi Tutarı Merakla Bekleniyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. En yüksek ikramiye miktarını açıkladı ve sürpriz bir durum olmadığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.