Kurtulmuş’tan Suriye’deki Bütünleşme Sürecine Destek

Kurtulmuş, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’deki bütünleşme sürecinde atılan önemli adımları dikkatle izlediklerini ve mevcut durumu olumlu bulduklarını ifade etti. Suriye hükümetiyle terör örgütü YPG arasında 10 Mart 2025’te gerçekleştirilen “10 Mart Mutabakatı” ve 30 Ocak Anlaşması’nın koşullarına tam bağlılığın, Suriye’ye huzur, bölgeye ise istikrar sağlayacağını belirten Kurtulmuş, “Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır.” dedi.

SURİYE’NİN BARIŞ VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Kurtulmuş, varılan mutabakatın askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesinin bölge barışı için değerli bir fırsat sunduğunu vurguladı ve “Bu bütünleşme, Suriye’nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, katılımcı bir düzenin, her kesimi kapsayan adil temsili ve demokratik bir Suriye hedefinin bölgemiz güvenliğini sağlamada kritik olduğunu da dile getirdi.

“Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın, hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez.” diyen Kurtulmuş, birlik içinde bir Suriye’nin Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvence üreteceğini belirtti. TBMM Başkanı, toprak birliği, egemenlik birliği ve devlet birliği sayesinde “gelecek birliğinin” de sağlanacağını ifade etti.

DESTEĞE HAZIRIZ

Kurtulmuş, “Birlik, dirlik, bütünlük, Suriye’de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır.” diyerek, Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adımın Türkiye’nin terörsüz hedefini güçlendirdiğini kaydetti. “Terörsüz Türkiye, sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır.” diyen Kurtulmuş, gösterdikleri iradenin mutlaka başaracağına inandığını vurgulayarak, kazanan tarafın bölgedeki tüm halklar, kaybedenin ise şiddet dilini kullananlar olacağını dile getirdi.

KARDEŞLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Kurtulmuş, terör örgütlerinin tehditlerinin sona ermesi halinde siyasete daha fazla katılım imkanı açılacağını belirterek, terörün son bulmasının kardeşliği de büyüteceğini yineledi. Yeni dünya düzeni tartışmalarının hızlandığı bu dönemde Türkiye’nin bölgenin güç rekabetinin nesnesi olmayacağının altını çizen Kurtulmuş, “Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir.” dedi. “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir.” şeklinde ifade kullanan Kurtulmuş, Suriye’nin güçlü ve adaletle yükselmesi durumunda bölgedeki tüm dostların kazanacağını kaydetti.

GÜÇLÜ DESTEK AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, Suriye’deki birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, “Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye’nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.” dedi.