Kurtulmuş Terörsüz Türkiye İçin Parti Liderleriyle Buluşuyor

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin ilerlemesi sürüyor. Bu süreç doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik komisyonu faaliyetlerini tamamlayarak ortak rapor yazımını bitirirken, komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlayacak. Kurtulmuş, bugünkü programında MHP, CHP ve DEM grubu temsilcileriyle bir araya gelecek; çarşamba günü ise Yeni Yol ve AK Parti grubu ile görüşecek.

İLK GÖRÜŞME BAHÇELİ İLE

Kurtulmuş’un gerçekleştireceği ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 12.00’de yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEM İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli’den sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 15.30’da istişare edecek olan Kurtulmuş, 16.30’da ise DEM Parti grubuyla bir araya gelecek.

