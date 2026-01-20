Kuruçeşme Açıklarında Yüzücü Kıyafetli Ceset Bulundu

KURUÇEŞME’DE BULUNAN CESETTE YÜZÜCÜ KIYAFETİ

Kuruçeşme açıklarında gerçekleştirilen deniz temizliği sırasında üzerindeki yüzücü kıyafetiyle bir ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği yönünde şüpheler ortaya çıktı.

YÜZÜCÜ KİYAFETİ GİYİYORDU

Beşiktaş Kuruçeşme bölgesinde saat 10.30 civarında denizde yapılan temizlik faaliyetleri sırasında cesedin tespit edildiği belirtildi. Yüzücü kıyafeti giyen cesedin, daha önce kaybolduğu bildirilen Nikolai Svechnikov’a ait olup olmadığıyla ilgili incelemelerin başladığı kaydedildi.

